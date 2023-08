Ilary Blasi, la voce (pazzesca) che gela Mediaset: "Dove va"

Roberto Tortora 25 agosto 2023 a

Cacciata da Mediaset, ecco che potrebbe subito riscattarsi con un’opportunità imperdibile: condurre il Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus. Stiamo parlando di Ilary Blasi, ex-conduttrice dell’Isola dei Famosi che, dopo l’ultima edizione, pare sia stata defenestrata insieme ad altri volti di Mediaset da Pier Silvio Berlusconi.

A lanciare l’indiscrezione è il profilo twitter della pagina “LA TV”, che annuncia: “Amadeus potrebbe essere affiancato alla conduzione del settantaquattresimo Festival di Sanremo da Gigi D'Alessio e da... Ilary Blasi!”. Quindi un trio, inedito, completato dal cantante napoletano. Cui potrebbe aggiungersi un super-ospite che ha già calcato quel palco, cioè Zlatan Ibrahimovic. Anche per la Blasi si tratterebbe di un ritorno sul palco dell’Ariston dopo l’edizione del 2006 insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello.

I big in gara al prossimo Festival verranno annunciati a Dicembre, durante la finale di Sanremo Giovani. Tra i candidati ci sono Povia e, ovviamente, i Jalisse. Povia ha affermato: “Lo sogno e ci provo da anni. Ho un progetto importante dedicato alle mie due bimbe adolescenti Emma e Amelia, ma è solo un sogno. Sono un produttore indipendente ed è ancora più difficile rientrare”. I Jalisse, invece, ci provano per l’ennesima volta: “Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. Anzi, gli abbiamo augurato buon lavoro. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio. Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci proveremo quest’anno a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli”.