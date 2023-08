Cecilia Rodriguez, "che lavoro fai? Ha già, la...": orrore in pubblico

19 agosto 2023 a

a

a

Brutti momenti per Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, e il suo fidanzato Ignazio Moser (il figlio del mito del ciclismo italiano e mondiale Francesco). I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, dov'erano entrati come concorrenti nel 2017 e da allora, tra qualche alto e basso fisiologico, fanno coppia fissa attirando i servizi dei giornali e dei siti di gossip e tanti, tantissimi commenti sui social. Tra questi, come accade per Belen Rodriguez e praticamente ogni vip o presunto tale, si sprecano anche quelli dei cosiddetti hater, odiatori di professione o leoni da tastiera che non di rado si nascondono dietro l'anonimato per sparare cattiverie a raffica.

"Lo dico io!". Belen Rodriguez, la madre sbotta: altissima tensione in famiglia | Guarda





L'argentina Chechu e il suo aitante futuro sposo hanno pubblicato su Instagram le foto delle vacanze trascorse on the road nella Francia del Sud. Poco lusso, tanto camper e relax al mare. Quindi sono tornati a Trento, la città d'origine dei Moser. Tra i commenti, molti follower e fan fanno i complimenti a Cecilia e Ignazio per lo spirito d'iniziativa, il senso per l'avventura e la simpatia dei due ragazzi. Qualcuno però spende parole al veleno assolutamente gratuite: "Che lavoro fate? Ah già, siete dei parassiti sociali". Per una volta, però, quasi tutti gli altri utenti hanno deciso di rimettere l'insolente al suo posto, invitandolo a non seguire Cecilia e Ignazio e sottolineando, soprattutto, che in fondo sono fatti (e tasche) proprio di Rodriguez e Moser.