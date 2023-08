Alessia Marcuzzi, bomba di fine agosto: "Pare che tra qualche mese"

25 agosto 2023 a

La lunga estate caldissima di Alessia Marcuzzi, trascorsa in vacanza tra mare, barca, bikini strizzatissimi, amiche, figli e yoga, potrebbe presto venire coronata da una clamorosa promozione professionale. La conduttrice tornata un anno fa in Rai dopo una vita a Mediaset con il successo di Boomerissima al martedì sera su Rai 2 secondo i ben informati starebbe per fare il bis.

Confermato il varietà in prima serata, che tornerà il 31 ottobre. Alla divertente e sbarazzina sfida "generazionale" si aggiungerà però un altro programma. Secondo quanto riferito dal magazine Vero, infatti, la splendida 50enne romana potrebbe accaparrarsi anche una seconda serata nella primavera del 2024. Dettagli ancora top secret: non è dato sapere, al momento, né il titolo dello show né il format o il contenuto.

Di sicuro, come confermato dalla Marcuzzi qualche settimana fa, verrà apportato qualche cambiamento a Boomerissima. Tra gli ospiti adatti a incarnare il duello tra boomer e millenial Alessia ha detto di volere Rick Astley (l'autore della hit pop Never Gonna Give You Up) e protagonisti di serie tv cult (stagionate, ma sempre godibili) come Magnum P.I. e Charlie's Angels.