Alessia Marcuzzi, "pensate la Turchia...": le foto in bikini scatenano i fan

Alessia Marcuzzi si sta godendo le vacanze in Turchia, dove continua il suo tour in barca insieme ad amici e famiglia, come si vede nelle foto e nei video che pubblica sui social per tenere aggiornati i suoi numerosi fan. Ad attirare l'attenzione dei suoi follower nelle ultime ore sono stati diversi scatti in bikini.

Nel suo ultimo post, la Marcuzzi ha pubblicato una carrellata di foto, scrivendo a corredo tante frasi brevi per descrivere le singole immagini: "Posa non posa. Sirenetta mia. Tommy boy. Posa posa. Mia e Alice. Io e Nati a Gemiler Island (le rovine di cinque chiese bizantine costruite tra il IV e il VI secolo su una piccola isola turca). Luce. Mimi appena sveglia e Luna di kalkan".

Sotto al post della conduttrice, che il prossimo autunno tornerà con Boomerissima su Rai 2, si è scatenata una vera e propria valanga di commenti, tutti positivi. A colpire è stato soprattutto il fisico mozzafiato della Marcuzzi, messo in risalto dal bikini. "E le ventenni mute", ha scritto una fan. Un altro invece: "Pensate la Turchia...". E la showgirl ha risposto: "Muoio", con l'aggiunta di tante faccine che ridono. Infine, un altro utente ancora le ha scritto: "Tu sei la grande bellezza dell'Italia, sei sempre giovane e in forma. Pazzesca".