Alessia Marcuzzi, "voglio essere il tuo rossetto": il video diventa virale

Alessia Marcuzzi fa impazzire i suoi 5 milioni e mezzo di fan su Instagram, dove è piuttosto attiva. La conduttrice, che tornerà nella prossima stagione televisiva con la seconda edizione di Boomerissima su Rai 2, pubblica spesso foto e video sulla piattaforma. E ogni volta riscuote non poco successo. Questa volta a colpire i suoi follower è stato un video in cui la Marcuzzi prova un rossetto della sua linea di make-up.

Nel video in questione, la conduttrice si trucca davanti a uno specchio illuminato. In particolare, al termine del make up, applica sulle labbra un rossetto rosso, passandolo più volte per stenderlo al meglio. Alla fine mostra ai fan il nome del prodotto e sorride alla telecamera. In sottofondo il brano "Ma quale idea" di Pino D'Angiò. Scatenati i suoi seguaci. "Vorrei essere quel rossetto", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "L'erotismo fatto persona". E ancora: "Sei proprio un sogno". La Marcuzzi, però, non ha risposto a nessuno. Quest'estate, tra l'altro, la conduttrice ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sulle vacanze: quest'anno è stata in varie località italiane e non come, ad esempio, la Costiera Amalfitana, la Turchia o Londra. Nei giorni scorsi, alcuni scatti in bikini mentre era a bordo di una barca in Turchia hanno mandato ancora una volta in estasi i suoi fan.