Adelaide De Martino, esplode la bomba: Stefano è single, il segnale rivela tutto

Stefano De Martino è ufficialmente single. Dopo una estate piena di voci di gossip sulla separazione (l'ennesima) da Belen, adesso arriva un segnale che fa davvero chiarezza proprio sul conduttore. In queste settimane sono circolate le voci di una possibile relazione con la modella Beatrice Vendramin. Voci che il diretto interessato non ha confermato ma non le nemmeno smentite. E così il gossip dell'estate è diventato rovente senza esclusione di colpi.

Post, stories, messaggi cifrati: su Instagram Belen e De Martino hanno dato vita a un vero duello. Ma adesso arriva la sorella del ballerino, Adelaide, a dare qualche conferma sulla nuova situazione sentimentale di De Martino. Infatti Adelaida ha messo un like sotto il post pubblicato sul profilo Instagram del settimanale Chi e relativo all’ultimo servizio fotografico che ha visto protagonista proprio il fratello.

Nella didascalia di quel post veniva fatto riferimento proprio al fatto che attualmente Stefano non abbia alcuna compagna: “Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”. Sembra proprio la conferma finale della fine della storia tra Stefano e Belen. Un finale, francamente, annunciato...