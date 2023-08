Striscia, Jimmy Ghione travolto dagli insulti: "Tuo figlio...", la vergogna

Roberto Tortora 28 agosto 2023 a

Pioggia di critiche per Jimmy Ghione e il figlio per la sua ammissione ad una prestigiosa università americana. Alcuni giorni fa lo storico inviato di Striscia la notizia, infatti, ha annunciato sul suo profilo Instagram che suo figlio Gabriele andrà a studiare in America, alla Business School della University Southern della California. Così, i due genitori orgogliosi, Ghione e l’ex-moglie Tania Paganoni, hanno accompagnato Gabriele all’inizio dell’anno accademico e lo storico volto di Canale 5 ha condiviso su Instagram le foto dell’ingresso al college.

Il post è stato subito invaso da migliaia di like e centinaia di commenti da parte degli utenti del web. In tanti si sono congratulati sia con Jimmy che con Gabriele. D’altro canto, però, non potevano mancare i cosiddetti ‘leoni da tastiera‘. Gli haters non marcano mai visita e diversi account, infatti, hanno accusato Gabriele di essere riuscito ad entrare in un’università americana solo perché raccomandato, addirittura dicendo che il padre avrebbe pagato per la sua ammissione al college.

A questo punto, Jimmy Ghione è dovuto intervenire con un video su Instagram: “Partiamo da un presupposto: criticare è lecito. Ma perché tutto questo odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo – spiega l’inviato di Striscia - questa persona è un raccomandato, un ladro. Perché tutto questo odio?”. Dopodiché, il 59enne ha dovuto purtroppo giustificarsi, spiegando che il figlio ha studiato, si è informato con diversi studenti americani sull’università in cui voleva andare e ha vinto una borsa di studio che gli ha permesso di entrare in quel college. Insomma, tanto rumore per nulla.