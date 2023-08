Michelle Hunziker, "progetto top secret": clamoroso a Mediaset, dove la piazzano

28 agosto 2023 a

a

a

Michelle Hunziker è pronta a tornare a lavoro in Mediaset. In un’estate segnata dagli addii forzati di tante colleghe che sono state centrali per l’azienda, la Hunziker sarà ancora regolarmente al suo posto. Non solo tornerà dietro al bancone di Striscia la Notizia e avrà la possibilità di rifare il suo show, Michelle Impossible, ma a quanto pare le verrà affidato anche un nuovo progetto.

Michelle Hunziker, mai vista così: lo scatto che fa impazzire tutti | Guarda

Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, che ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene”. Quindi per il momento la certezza è che la Hunziker sarà impegnata con Scotti in ben due programmi di Mediaset.

Michelle Hunziker esce a cena vestita così: si girano tutti | Guarda

Una delle ipotesi che circola è che potrebbe trattarsi di Io Canto, previsto in autunno in prima serata su Canale 5. Per la conduzione è già stato scelto proprio Scotti, quindi è possibile che la Hunziker sia stata chiamata per la giuria che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe includere anche Al Bano Carrisi, Mara Maionchi, Orietta Berti e Iva Zanicchi.