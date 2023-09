Elettra Lamborghini massacrata da Malgioglio: "Affan***! Chi credi di essere?"

04 settembre 2023 a

Alta, altissima tensione al Pride di Padova, alla serata di chiusura della kermesse arcobaleno. Un'altissima tensione di cui dà conto Dagospia, in un indiscreto firmato da Ivan Rota. Lo scontro è di quelli inediti: tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini.

Secondo quanto rivelato dal sito diretto da Roberto D'Agostino, la miccia si è accesa quando l'agente della Lamborghini ha chiesto a Malgioglio di far cantare l'ereditiera prima di lui. Ma da parte del celebre paroliere è arrivato un secco, e furibondo, "no". "Io non cambio la scaletta", ha risposto Malgioglio. Dunque le insistenze dell'agente: "Dai, Elettra ha l'aereo privato che la aspetta", ha aggiunto.

E queste ultime parole avrebbero letteralmente fatto scatenare Malgioglio: "Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini.. andate tutti affan*** ma chi si crede di essere? Lady Gaga?". Queste le parole di Malgioglio riportate sempre da Dagospia.

Ma non è tutto. Il sito dà conto anche di urla e improperi. Tanto che anche Carmen Russo, ospite del Pride padovano, si sarebbe spaventata, per poi provare a calmare l'artista, senza però riuscirci. Malgioglio era furibondo anche perché in tutto ciò Elettra Lamborghini si sarebbe trincerata all'interno della sua tenda, come una vera diva, per non essere disturbata dai fan. Insomma, un patacrac a tutto tondo...