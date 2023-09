Myrta Merlino picchia duro: "Ho tre figli, vi dico una cosa". Silenzio in studio

04 settembre 2023 a

a

a

Myrta Merlino debutta a Pomeriggio Cinque. La nuova "signora" del pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset ha fatto sapere di avere un obiettivo preciso: al centro del suo programma ci sarà la lotta contro la violenza sulle donne. E così, proprio al debutto, la Merlino si è occupata di due casi che tanto hanno fatto discutere per la loro violenza negli ultimi mesi. L'omicidio di Giulia Tramontano e lo stupro di Palermo. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, la Merlino ha raccontato gli ultimi mesi della donna uccisa dal compagno a coltellate mentre era incinta di 7 mesi. Poi il focus sullo stupro di Palermo con i messaggini delle belve che si sono accanite sulla ragazza di appena 19 anni. Messaggini indicibili: "Abbiamo fatto un macello", affermavano dopo lo stupro.

Parole così forti e di disprezzo per il corpo di una donna che la stessa Myrta Merlino non ha potuto fare a meno di dire la sua. "Io ho tre figli ventenni, ecco voglio dire una cosa ai genitori, per favore non difendeteli. Davanti a questo orrore non difendeteli, devono affrontare le loro responsabilità per crescere", ha affermato la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Myrta Merlino, esordio su Canale 5? Clamoroso; in video si presenta così | Guarda

Parole condivise dal pubblico presente in studio che si è lasciato andare a un lungo applauso. Infine la Merlino ha fatto una promessa alla vittima dello stupro: "Non ti abbandoneremo mai. Noi saremo sempre qui al tuo fianco anche nelle prossime puntate".