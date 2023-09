Angelina Mango, lo sfogo: "Sono terrorizzata, come vado in farmacia"

05 settembre 2023 a

Angelina Mango, 22 anni, ex concorrente di Amici, protagonista di uno dei tormentoni di questa estate con la canzone Ci pensiamo domani, si sfoga sui social. Il suo terrore infatti, dopo i recenti episodi di violenza sessuale, è uscire la sera. Quindi se proprio deve farlo si veste in modo tale da cercare di attirare il meno possibile l'attenzione.

"Sto andando in farmacia a piedi alle 22:3, volevo mettere i legging, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?", scrive la giovanissima cantante. Una preoccupazione la sua che viene condivisa anche dalle sue follower. "Non dovrebbe essere possibile ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita", si legge nei commenti. "Non sai quanto ti capisco. Ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente", aggiunge un'altra.

Dopo aver ottenuto il suo primo disco di platino con la hit dell’estate Ci pensiamo domani, Angelina Mango ha raddoppiato e il singolo è stato certificato doppio disco di platino. Il brano è estratto dall’album Voglia di vivere, già certificato disco d’oro ed è scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef. Nel suo disco Voglia di vivere c’è la sua cifra, la sua capacità di giocare e divertirsi toccando i temi di una ragazza di ventidue anni che ama, vive, sogna, guardando al futuro della sua generazione con ottimismo. In autunno in partenza il Voglia di vivere Tour.