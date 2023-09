Striscia, Ludovica Frasca umilia la sinistra: "Immigrazione incontrollata? Ecco il risultato"

05 settembre 2023 a

Vittima di un furto in casa, Ludovica Frasca ha portato a Quarta Repubblica la sua brutta esperienza. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 5 settembre su Rete 4, l'ex Velina di Striscia la Notizia si sfoga: "Un’immigrazione incontrollata può portare al disagio e alla violenza, non possiamo più dirlo perché non è politicamente corretto?". Un attacco anche al sindaco di Milano, sua città, Beppe Sala.

Proprio a lui si era rivolta sui social: "Mi aspetto una risposta. Sono come l’inquilina di una casa che, quando ha un qualsiasi problema, chiede aiuto al proprietario che si rivolge all’amministratore. Io da privata cittadina mi occuperò di installare un sistema di sicurezza a mie spese per proteggere me e la mia casa. Ma quante case ancora devono essere derubate? Quanti scippi devono essere commessi perché si intervenga?". Tutto è accaduto in un tranquillo pomeriggio quando l'attrice ha lasciato per circa un'ora la sua casa. Risultato? "Porta d’ingresso forzata e casa svaligiata. I ladri sono stati velocissimi, andando a mettere le mani solo dove tenevo i miei oggetti di valore, borse e gioielli da alcune migliaia di euro. Poche cose ma firmate".

Per questo la Frasca ammetteva di non sentirsi "più tranquilla come prima. Anche stare sola a casa nel weekend, quando la città è più vuota, mi crea turbamento. Non mi sono ancora ripresa, il senso di violazione è ancora grande. Dopo 12 anni di vita a Milano noto quanto la città sia cambiata in peggio a livello di sicurezza. E non sono la sola, perché dopo il mio sfogo su Instagram ho ricevuto decine di messaggi di persone che mi appoggiano e che mi hanno raccontato episodi spiacevoli capitati a loro o ad amici".