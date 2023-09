Michelle Hunziker, "erede naturale". Gira una voce a Mediaset: cosa sta per accadere

07 settembre 2023 a

a

a

Più uniti che mai. Il futuro di Michelle Hunziker a Mediaset è più che mai roseo, dopo una stagione, quella appena chiusa, di grande successo di critica e di ascolti e un'altra, quella che sta per iniziare, che vedrà la showgirl svizzera ancora in primissima linea a Canale 5. Dai corridoi di Cologno Monzese filtrano voci, che rimbalzano con forza anche sui social, che vedrebbero l'ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi "erede designata" di Maria De Filippi, quando quest'ultima deciderà di mollare un po' le vesti di conduttrice per dedicarsi maggiormente al "dietro le quinte", dalla produzione all'ideazione di nuovi programmi e format, fino alla scelta di volti nuovi. D'altronde, dopo 20 anni di Amici, la sua vena da talent scout è ormai acclarata.

Certo, quello che ha fatto Queen Maria in termini di quantità e qualità, per i palinsesti di Canale 5, è incalcolabile. Ma anche la Hunziker non scherza. A 45 anni, ha già una esperienza enorme e soprattutto può venire considerata un volto-simbolo di uno dei programmi cult della televisione italiana tutta, Striscia la notizia. E non è un caso che nel tourbillon di conduttori, marchio di fabbrica del tg satirico di Canale 5, il regista e fondatore Antonio Ricci abbia individuato da anni due tandem intoccabili: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti da un lato, Michelle e Gerry Scotti dall'altro.

Michelle Hunziker esce a cena vestita così: si girano tutti | Guarda



E sono proprio loro, la donna del Canton Ticino e l'uomo di Pavia, a scaldare i motori per il ritorno dietro il bancone più famoso del piccolo schermo. Perché la svizzera ha sì un'unione inscindibile con il Biscione, ma pure con Zio Gerry, in studio e fuori. Una unione rafforzata dalle recenti vicende personali della bionda showgirl diventata "baby nonna" dopo la nascita del nipotino Cesare avuto dalla figlia Aurora Ramazzotti e dal quasi-genero Goffredo Cerza. E proprio il nipotino ha dato a Michelle una carica nuova, una luce negli occhi degna dei primi travolgenti amori. E a Verissimo, qualche tempo fa, proprio il re dei quiz di Mediaset aveva ironizzato con la collega dicendo di non vederla nei panni di nonna. Smentito dai fatti.