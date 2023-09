Michelle Hunziker sconvolge i fan: come si presenta in piscina

04 settembre 2023 a

L'estate, per molti italiani, è già un ricordo. Con la prima settimana di settembre già trascorsa è già tempo di rituffarsi nella quotidianità del lavoro. Ma non per tutti. Michelle Hunziker, per esempio, si è concessa una giornata in piscina insieme alla sua famiglia. E per l'occasione ha sfoggiato un look non proprio adatto a una showgirl del suo calibro. La conduttrice di origini svizzere ha postato sul suo profilo Instagram una storia che la ritrae mentre indossa una cuffia a forma di squalo. L’accessorio le è stato gentilmente prestato da Celeste, una delle sue figlie più piccole.

"Quando dimentichi la tua cuffia... e sei costretta a indossare quella di tua figlia a forma di squalo", ha commentato la Hunziker sui social. Sconvolgente? Forse, anche se chi frequenta le piscine saprà che spesso accade. Ma soprattutto, a giudicare dai commenti ricevuti sotto i post di Instagram con le sue foto (clamorose) in bikini, i fan non avranno poi fatto troppo caso al dettaglio preferendo soffermarsi su altri aspetti.

Di sicuro, però, le regole previste per il bagno in piscina infatti richiedono di indossare l'accessorio per evitare di contaminare l'acqua. Anche se la donna in questione è da sempre considerata uno dei sogni proibiti di molti italiani.