Michelle Hunziker a cena vestita così: si girano tutti

"Pronte per una pazza notte". A Michelle Hunziker non ci vuole molto per far girare la testa a tutti: un po' di trucco sapiente, un look aggressivo per mettere in mostra il fisico pazzesco, tale e quale a quello che esibiva (giovanissima e ancora sconosciuta) quando era una modella alle prime armi a metà anni Novanta, e il gioco è fatto. La conduttrice svizzera, però, come suo solito ci aggiunge l'asso nella manica: una bella dose di autoironia.

A 46 anni, mamma e da pochi mesi nonna del piccolo Cesare, avuto dalla figlia Aurora Ramazzotti e dal futuro genero Goffredo Cerza, l'ex moglie di Eros Ramazzotti e di Tomaso Trussardi colpisce ancora su Instagram. Tra una foto spettacolare in bikini e una stories in barca, in tenuta balneare da applausi a scena aperta, la conduttrice di Michelle Impossible e All together now svela il dietro le quinte di una gran sera.

In vacanza in Sardegna (dopo aver viaggiato tutta l'estate tra Costiera Amalfitana e Riviera romagnola), la Hunziker si concede una notte fuori con le amiche ma prima testimonia i preliminari nelle sue storie su Instagram: in "pigiama" davanti allo specchio, la fase di trucco (leggero) tra scherzi, balletti e battute con un amica quindi via, pronta per la sfilata in hotel e per l'uscita. Risultato: ecco Michelle, seduta al tavolo di un ristorante, radiosa con i biondi capelli raccolti, jeans alti in vita (come detta l'ultima moda di questa stagione) e un top in pizzo che lascia poco o nulla all'immaginazione.