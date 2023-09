Toffanin interrompe Sonia Bruganelli? "Bonolis ti ama", la replica da non credere

10 settembre 2023 a

Separati ormai da diversi mesi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a frequentarsi. A spiegare il loro fortissimo legame è l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ospite a Verissimo. Qui, incalzata da Silvia Toffanin, la Bruganelli ammette: "Continuiamo a crescere i nostri figli. Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna. Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa. Nel momento in cui dichiaro che alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano".

D'altronde, ricorda nella puntata in onda domenica 10 settembre su Canale 5, "conosco Paolo da quando avevo 23 anni e ora ne ho 49. Questa nostra voglia di libertà e non parlo di quella sessuale, è quella di dire che non ho più piacere di vivere dei weekend romantici. Ho voglia di lavorare di più. Di viaggiare molto di più. Lui è in una fase della vita diversa dalla mia. Mi sono sentita di dirgli queste cose e non volevo tenerlo attaccato a me e lasciarlo libero di vivere il romanticismo con qualcun'altra se lo desiderava".

Poi si lascia andare a un auspicio, ossia che l'ex non si costruisca una nuova famiglia: "Spero capisca che anche mentalmente non è nelle condizioni. Io non lo sono biologicamente tra poco". E ammettendo che Bonolis "non mi ha voltato le spalle", la Bruganelli viene interrotta dalla conduttrice: "Perché lui ti ama". "Anche io lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe. Lo facciamo reciprocamente perché siamo cresciuti insieme", è la replica.