Benedetta Parodi, il lutto che la tormenta: "Mi fa male solo a parlarne"

14 settembre 2023 a

a

a

Sempre sorridente a Bake Off, Benedetta Parodi non ha attraversato sempre momenti sereni. Food influencer e mamma di Matilde, Eleonora e Diego, la conduttrice è tornato su un fatto che ha segnato la sua vita: la morte del padre. "La morte di mio padre è stato il momento più brutto per me: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso. Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre", ha confessato raggiunta dal Corriere della Sera.

Inutile invece dire che il momento più bello è stato quello della nascita dei figli. Matilde, 21 anni, nutre una grande passione per la musica: "Ha lavorato tanto, ha studiato. Da quando aveva 7 anni, un po’ come me con Sophia Loren, voleva cantare. Io le regalavo microfoni di tutti i tipi: prima quelli rosa di plastica, poi più professionali. Adesso che siamo di fronte al risultato tangibile del suo lavoro siamo tutti emozionati". Di Eleonora e Diego, invece, ha detto: "A Eleonora piace molto la parte autorale del lavoro in televisione mentre Diego è la mente matematica della famiglia ed è l'unico a cui piace cucinare".

"Difficile dirlo...": sparita dalla Rai, che fine ha fatto Cristina Parodi? Parla la gola profonda

Il suo sogno nel cassetto? "Mi piacerebbe Sanremo, ci sono stata una volta per Fazio con mia sorella. Ricordo con terrore la scalinata: per fortuna Luciana Littizzetto fu molto carina e mi venne incontro. Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta". E chissà che non si avveri.