Eros Ramazzotti, la rivelazione della Hunziker: "Per educazione..."

Domande scomode quelle rivolte da Pio e Amedeo a Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale 5 è stata la prima "vittima" del duo comico, impegnati con Felicissima Sera – All Inclusive. Nella puntata di venerdì 24 marzo la Hunziker è stata protagonista di Che intervista che fa, la parodia del talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Inutile dire che l'intervista parte con il botto. "Qual è il segreto di questa amicizia?" ha chiesto Pio in riferimento all'ex marito Eros Ramazzotti.

"Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni", ha risposto la Hunziker. Ma Amedeo ha rincarato la dose: "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?" e la Hunziker ha spiazzato tutti: "Beh ogni tanto sì, per educazione…". Una battuta subito corretta: "Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato".

Chiusa la parentesi Eros, i comici si sono soffermati su Tomaso Trussardi, secondo marito della showgirl svizzera. "Con Trussardi è finita ma ci vogliamo bene". "E c’è stato il richiamino anche con lui?", ha chiesto subito Amedeo. "Ma che domanda è?", ha risposto la Hunziker prima di ribadire di essere single: "Oggi sono felicemente single, non mi si avvicina nessuno. L'approccio con una che ha tre figli e sta per diventare una nonna non è da tutti", ha concluso.