Uomini e Donne, "chiamate il 118": rissa e caos in studio

Passano gli anni, ma Tina Cipollari è sempre una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. Con la sua esuberanza non passa mai inosservata e soprattutto è in grado di accendere le puntate in qualsiasi momento. Nell’ultima l’opinionista ha riacceso la rivalità con Elio, che soltanto qualche mese fa aveva manifestato l’intenzione di denunciarla, cosa che poi non ha fatto. Il cavaliere è tornato a sedersi nel parterre di Uomini e Donne e la Cipollari non ha perso l’occasione per litigare.

Tutto è partito dal “momento merenda” dell’opinionista. “Devo mangiare più volte al giorno”, ha spiegato mentre faceva entrare di cannoli con la ricotta, che ha iniziato a offrire al pubblico presente in studio. Maria De Filippi ha fatto notare a Elio che si trattava di un dispetto nei suoi confronti, dato che lui ha difficoltà a stare vicino a chi mangia la ricotta a causa di un trauma infantile. Gli animi si sono scaldati quando la Cipollari ha svelato quanto accaduto dietro le quinte, prima dell’inizio della puntata.

L’opinionista ha negato il saluto al cavaliere: “I buffoni stanno bene a casa loro. Dopo che abbiamo parlato di denunce e di tutto e di più, mi viene a chiedere di stringergli la mano”. Si è innescata una discussione tra i due, con la Cipollari che a un certo punto ha tuonato: “Voglio chiamare il 118, adesso!”. Elio ha risposto chiamandola “cretina”.