Giletti in Rai, "salvaci tu". Indiscreto: cosa gli hanno proposto

"Giletti, salvaci". Un sapido, velenosissimo retroscena incrociato del Foglio firmato da Carmelo Caruso su Rai e Mediaset riunisce i destini di Massimo Giletti e Myrta Merlino. Ex colleghi a La7, di cui erano tra i volti più amati, la prima è passata a Mediaset alla guida di Pomeriggio 5, in sostituzione niente meno che di Barbara D'Urso.

L'avvio non è stato facilissimo, tanto che Caruso addirittura si spinge a parlare di un "piano Mediaset per cacciare la Merlino", sostituendola con Simona Branchetti. Ipotesi smentita categoricamente da Cologno Monzese. Il secondo, Giletti, è ancora formalmente legato da un contratto con Urbano Cairo ma sono caldissime le trattative per apparecchiare il ritorno a viale Mazzini. Già, ma come?

"In Rai sono angosciati al punto da chiedere a Giletti: 'Rifacciamo Non è L’arena?'", assicura Caruso nel suo indiscreto. Il Foglio sottolinea "l’avvio della stagione lenta", motivo per cui "i ritardi Rai starebbero spingendo i dirigenti a chiedere a Giletti di rientrare, ma non più con un programma di spettacolo, ma con il suo storico talk". Talk nato proprio in Rai, con il nome L'arena, e poi traslocato su La7 con grande fortuna (e ironico riferimento nel titolo) dopo il burrascoso divorzio dalla tv pubblica per motivi politici (Giletti ha più volte accusato l'allora dirigenza "in quota Renzi-Pd" di averlo fatto sentire un estraneo).

"La novità - scrive il Foglio - è che Giletti è scettico, causa tempi, il budget e la squadra. Rai 3, la rete che doveva essere d’informazione è oggi una rete ancora da formare". Proprio per questo, però, a viale Mazzini hanno pensato a lui, conduttore in grado di riscuotere consensi bipartisan, per riportare in quota l'ex TeleKabul.