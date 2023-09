Barbara d'Urso, soffiata da Mediaset: "Andrà su un'altra rete"

22 settembre 2023 a

Francesca Cipriani rompe il silenzio su Barbara d'Urso. Spesso ospite del "vecchio" Pomeriggio 5, la soubrette non ha nascosto che la d'Urso stia vivendo un periodo delicato. Alla domanda se l'ha sentita in questo periodo, la Cipriani ha ammesso: "No, perché ritengo che questo sia per lei un momento particolare e quindi ci sentiremo più avanti". Raggiunta dal settimanale Vero, ha anche affermato che l’ex volto Mediaset non starà a lungo lontana dalla tv.



Anzi. "Credo comunque, che per lei sia solo un momento di pausa, anzi, ne sono sicura. Non calerà il sipario su di lei". Varie le ipotesi: "Magari andrà su un’altra rete per un po'. Un momento di pausa ci può stare, vale anche per i grandi della tv che reggono i palinsesti come lei". Infine, da ex concorrente del Grande Fratello Vip, la Cipriani è stata interrogata sulla nuova linea del reality. Linea che non prevede più il trash.

"Ciò che vediamo è anche un esempio per i giovani, che sono grandi appassionati di reality, ed è importante che sia corretto". La soubrette si dice convinta che gli inquilini della casa più spiata dagli italiani debbano dare un buon esempio agli spettatori a casa.