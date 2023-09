Pier Silvio Berlusconi, "le foto insabbiate da Signorini": bomba di Antonio Ricci

23 settembre 2023 a

Antonio Ricci boccia la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi contro il trash. O meglio, l'autore di Striscia la Notizia nota qualche contraddizione che non passa inosservata. "La pulizia in atto a Mediaset però per me è una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Ha al suo fianco e in tv Silvia (Toffanin, ndr) che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma poi lascia spazio a Tina Cipollari! Esiste un carteggio sulla cacciata di Tina poi fatta morire sul nascere anche sul web". Poi, sempre durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del tg satirico, Ricci si spende un retroscena: "Esistono anche delle foto di Pier Silvio e Tina che Signorini ha insabbiato (ride, ndr)". Una battuta, una boutade, che però ovviamente non è sfuggita.

Una nuova linea, quella del Biscione, che ha visto una sostituzione a dir poco controversa. Barbara d'Urso è stata messa alla porta, alla conduzione di Pomeriggio 5 ecco che è stata nominata Myrta Merlino. Eppure per Ricci la d'Urso non rimarrà lungo tempo a guardare. "Ho avuto modo di sentirla perchè volevo entrasse nella prima puntata di Striscia dentro il Gabibbo, ma non ha voluto per questioni legali, così come non ha voluto spiegare nulla, rinviando a gennaio quando, ha detto,vuoterà il sacco".



Una cosa è certa: Striscia non risparmierà nessuno neppure quest'anno. "Può esistere, solo se resta libera e rimane invariata, ma la libertà non te la regala nessun partito, nessun governo, te la devi conquistare giorno per giorno. Ma se una sera non dovessimo andare in onda non è per frizioni o polemiche ma solo per questioni tecniche".