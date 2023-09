Fabrizio Corona, il dramma del figlio: "Sta male"

25 settembre 2023 a

a

a

Tornano Belve. A inaugurare la nuova edizione della trasmissione di Rai 2 ci pensa, tra gli altri, Fabrizio Corona. In onda dal 26 settembre ogni martedì in prima serata, Francesca Fagnani non risparmierà nessuno. Nella sua intervista a Corona, la giornalista riesce a far aprire l'ex re dei paparazzi che non si sottrae a private confessioni. In particolare, raccontando lo stato di salute del figlio Carlos, Corona ammette: "Adesso sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza".

Stando all'imprenditore, si tratta di una situazione che deve affrontare da solo. "Nina Moric non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla od odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui".

A quel punto Fagnani chiede in che modo lui è presente per il figlio. "Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo; ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste".

Chiusa la parentesi più seria, la conduttrice incalza l'ospite sulle partecipazioni di matrimonio con Giacomo Urtis: "Stiamo organizzando". La conduttrice allora ricorda a Corona che lui stesso ha dichiarato di non aver avuto nulla di serio con Urtis se non un assaggio, ma lui nega: "Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi; magari ora che diventerà donna… Potrebbe essere ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione".