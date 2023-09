Mara Venier stroncata da Aldo Grasso: "Capaci di intendere e di volere?"

26 settembre 2023 a

Aldo Grasso stronca Mara Venier dopo l'ennesima puntata di Domenica In dedicata al caso di Gina Lollobrigida. Nella sua rubrica su Il Corriere della sera il critico televisivo attacca: "Sorge un dubbio: ma noi spettatori siamo incapaci di intendere e volere? Domenica pomeriggio Mara Venier ha allestito l’ennesima puntata su Gina Lollobrigida. Certo, il tema è popolare ma se contiamo il numero di volte che la Rai si è occupata del caso qualcosa non torna".

In studio la conduttrice "ha invitato Andrea Piazzolla (per lui la pm Eleonora Fini ha chiesto la condanna a sette anni e sei mesi di carcere per il reato di circonvenzione d’incapace), Alessandra Mussolini, Salvo Sottile (con pettinatura alla Andrea Giambruno), Morena Zapparoli, Adriano Aragozzini e Tiziana Rocca. Lo schema è quello del talk, dove ogni partecipante dice la sua, dove si invocano persino le ragioni del sangue e tutti credono di avere ragione", osserva Grasso.

Ma la domanda è: "Vogliamo nobilmente sottrarre all’oblio un personaggio illustre o siamo prigionieri di una tv che non sa più anticipare i tempi, che ha lo sguardo rivolto solo al passato, che parla la lingua della rassegnazione?". Domenica in, conclude il critico della tv, "è lo specchio dell’Italia attuale, capace di intendere e volere a seconda del vento che spira e, se apriamo la finestra, non pare ci sia un buon vento. È il vento dell’inconsistenza, meglio parlare di Gina Lollobrigida".