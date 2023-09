Michelle Hunziker, "impossibile rifiutare": un'inattesa prima volta in tv

26 settembre 2023 a

Michelle Hunziker presto a Mediaset, ma non come conduttrice: ad annunciarlo è stata lei stessa in un video. La showgirl svizzera sarà uno dei giudici nella prossima edizione di Io Canto Generation, il programma condotta da Gerry Scotti su Canale 5. La Hunziker lo ha confermato in un video registrato per Verissimo, dove Gerry è stato ospite nei giorni scorsi. “Sarò un giudice materno ma severo. Questa è la mia prima volta da giudice. Potevo dire di no a Gerry? Ah, non vedo l’ora di iniziare”. ha detto la Hunziker.

Come sottolineato da Michelle stessa, questa per la conduttrice sarà la prima volta da giudice. In passato, quando era al timone del talent show All Together Now, ricopriva il ruolo di conduttrice. Parlando della collega a Verissimo, Scotti ha speso parole di grande ammirazione. In particolare, ha detto: “Sono curioso di vedere all’opera Michelle, perché è molto appassionata di musica, non ha un momento della sua vita in cui non c’è la musica. Ogni tanto quando c’è un bel pezzo io lo mando a lei e lei a me. La vedo sul pezzo". Altro giudice della trasmissione sarà Orietta Berti. Gli altri, invece, verranno annunciati nei prossimi giorni.

La Hunziker, dunque, torna in tv ma non come conduttrice, mentre la Berti, impegnata l'anno scorso come opinionista al Grande Fratello, si metterà alla prova in un talent show dedicato ai bambini. Sempre ieri sono stati resi ufficiali anche i nomi dei capisquadra: si tratta di Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia.