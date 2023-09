Reazione a Catena, i "Rompicapo" cancellano i "Dai e Dai": record mostruoso

Roberto Tortora 27 settembre 2023 a

a

a

A Reazione A Catena c’è una nuova squadra che sta dando spettacolo, sono i Rompicapo, composti da tre giovanissimi ragazzi: Matteo, Giulio e Luca. E sono numeri da record quelli del trio, ad oggi la squadra che nelle prime quattro volte al gioco “Intesa Vincente” ha raggiunto la media di punti più alta in questa edizione, ben 15 parole! I tre hanno ottenuto la notevole somma di 136 mila euro, battendo gli sfidanti della squadra “I Fiori di Prato”. Al gioco finale della “Parola Vincente”, invece, il trio di fenomeni arriva con un bottino di 8500 euro.

La composizione dell’ultima prova ha tre elementi: peso, pr….o e ? I giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, bene. Non sono riusciti a indovinare il lemma mancante, prestigio. Al di là dell’esito dell’ultima puntata, sembra proprio che, dopo il lungo dominio dei “Dai e Dai” e l’uscita di scena dei “Qua e Là”, sembra che Reazione a Catena abbia trovato dei nuovi promettenti campioni. Le loro performances, infatti, non sono passate inosservate e hanno trovato subito una pioggia di commenti sui social, dove appare subito evidente l’affetto che già li lega ai campioni. "Acquistano sicurezza e vincono ancora, largo ai giovani con la testa sulle spalle, bravi Rompicapo!", si legge su Twitter. "Bravissimi ragazzi, gentili, educati, sorridenti. Mi fa tanto piacere abbiano vinto una bella sommetta", ha commentato qualcun altro.

“Avanzano soldi”: Reazione a Catena, il sospetto sui nuovi campioni

O ancora: "Bravissimi i campioni complimenti sono teneri e simpatici, hanno una grande intesa". C’è anche chi, come al solito, deve criticare, in particolare sul gioco finale. Fino a qualche tempo fa, infatti, c’erano lamentele riguardo all’elevata difficoltà, adesso invece per gli haters è diventato troppo facile: “Sono le ultime puntate e avanzano soldi da spendere? Facili ste catene dai”, scrive un utente. “Anche stasera soldi regalati a tre ragazzi che non valgono i Dai e dai (i precedenti campioni, ndr)”, si legge infine. Intanto, Marco Liorni si gode il successo del programma ed è curioso, come tutti noi, di vedere fin dove arriveranno I Rompicapo.