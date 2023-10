Ilary Blasi irriconoscibile, look stravolto: come si presenta all'Oktoberfest

02 ottobre 2023 a

Ilary Blasi non smette di stupire. La ex conduttrice de L'Isola dei Famosi ha infatti da qualche tempo cambiato il suo look. In questi giorni però è volata in Germania dal suo fidanzato Bastian Muller con il quale ha partecipato all'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Poi al rientro in Italia, sul volo che la riportava a Roma la Blasi ha sciolto le trecce "da tedesca" e si è mostrata con una chioma effetto frisè che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Ilary aveva già cambiato l'acconciatura dei suoi capelli prima della Biennale di Venezia. Sul red carpet della Mostra del Cinema, infatti, la Blasi si era già presentata con un nuovo colore di capelli, più scuro e naturale e con un outfit molto elegante e sobrio.

All'Oktoberfest, in questi giorni, la Blasi ci è andata con delle belle trecce da tedesca e si è goduta delle giornate di felicità e relax con il suo compagno tra birre e risate con gli amici. Non solo. La ex moglie di Francesco Totti ha indossato per tutto il giorno il Dirndl, abito tradizionale per l'evento, come mostrno le foto e i video che la stessa conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram.