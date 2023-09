Belve, Fagnani nel mirino dopo la prima puntata: cosa non convince

30 settembre 2023 a

Francesca Fagnani è tornata in onda con il suo programma Belve martedì 26 settembre su Rai 2. Cinque nuove puntate in cui la conduttrice si confronta senza filtri con ospiti provenienti da mondi diversi, disposti a mettersi in gioco e accettare la sfida del programma: raccontarsi rispondendo alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice con onestà. Nella prima puntata sono stati ospiti Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. Ma qualcosa non ha convinto i telespettatori che l'hanno trovata un po' troppo poco "Belva" in questo esordio.

Infatti quando la conduttrice ha ringraziato i suoi fan su Instagam, sotto al suo post oltre ai tanti complimenti ci sono state anche aspre critiche. Soprattutto per come è stata soft con Stefano De Martino e soprattutto con Fabrizio Corona, con il quale l'intervista è sembrata molto una "chiacchiera da bar tra due amici".

"Non ti ammorbidire troppo, amiamo il format per un motivo", scrive un telespettatore a commento del suo post. "Più belva la prossima volta però!", aggiunge un altro utente. E ancora, si legge tra i commenti: "La prego, ci prometta di essere più cattiva almeno con Fedez. Affili le unghie e dia qualche zampata, sono i segni che lascia a piacerci tanto!", è l'appello di un fan della Fagnani. "Sei strepitosa però devi graffiare di più nelle prossime puntate. Ci contiamo". Chissà se la conduttrice ascolterà le indicazioni dei suoi ammiratori.