Ilary Blasi, la figlia Chanel preoccupa: "Siamo il nulla"

03 ottobre 2023 a

L'ultima storia pubblicata su Instagram da Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, preoccupa i fan. "Amate più che potete. La vita può togliervi tutto in un attimo, siamo nulla sulla terra", ha scritto la 16enne. Un riflessione profonda che ha messo in allerta i suoi seguaci sulla piattaforma. In molti si sono chiesti a cosa si riferisse la giovane, che però poi non ha scritto nient'altro nelle sue storie, lasciando a tutti il dubbio.

A preoccupare gli utenti di Instagram è il fatto che uno sfogo del genere non sia del tutto comune per una giovane donna. Secondo alcuni, una delle ipotesi è che a creare qualche proccupazione possa essere stato il divorzio mediatico in corso tra la madre Ilary e il padre Francesco. Con la conseguente notorietà che ne è scaturita.

Intanto, pare prosegua a gonfie vele la storia di Chanel con Cristian Babalus: i due appaiono più innamorati che mai, come si vede nelle foto che condividono con i loro follower, tra selfie di coppia in ascensore, vacanze in compagnia e baci appassionati sotto il sole. Sembra proprio che la secondogenita di Totti e Blasi abbia occhi solo per il tiktoker con il quale fa coppia fissa da diversi mesi.