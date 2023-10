Pio e Amedeo, la frase choc su Totti e Blasi: imbarazzo in sala

03 ottobre 2023 a

Pio e Amedeo si sono scatenati con le loro battute sprezzanti davanti a Francesco Totti e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi . La coppia ha assistito al Felicissimo Show , lo spettacolo teatrale del duo comico pugliese in scena al Teatro Brancaccio di Roma . I due erano seduti accanto al celebre attore Lino Banfi che, suo malgrado, è stato vittima del gioco del duo foggiano . "Ma che cos'è, 'L'allenatore nel pallone 4?"', hanno scherzato i due comici fra le risate del pubblico.

L'ex capitano della Roma è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala. " Francesco! Capitano! ", hanno urlato i presenti, che hanno messo immediatamente mano ai telefonini per tentare di scattare qualche selfie con il Pupone. L'ex leggenda del calcio ha sorriso e salutato con la mano la platea, poi ha raggiunto velocemente il suo posto prima dello spegnersi delle luci in sala. Alla vista di Totti, D'Antini e Grieco non hanno saputo contenere tutta la loro vena comica, a tratti alquanto pungente. Pio e Amedeo si sono infatti lasciati scappare qualche battuta sulla vita privata del capitano e la recente separazione dalla sua ex moglie Ilary Blasi .

"Sei sempre un bell'uomo", hanno commentato Pio e Amedeo di fronte a Totti dopo aver salutato con due baci la Bocchi. " Ma tu si content? ", ha poi chiesto Grieco mentre l'ex attaccante giallorosso annuiva. Subito dopo, però, è arrivata la stoccata sulla Blasi: " Da quando hai cacciato Ilary... ". L'esclamazione ha fatto ridere tutti i presenti in sala, Totti compreso.