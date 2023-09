Ilary Blasi all'Oktoberfest: décolleté mostruoso, la Baviera si ferma

30 settembre 2023 a

a

a

Vivace weekend bavarese per Ilary Blasi e l'amato Bastian Muller. Il rampollo tedesco, che ha sostituito l'ex marito Francesco Totti (a velocità della luce) nel cuore della conduttrice di Mediaset, ha deciso di "giocare in casa" portando la partner a Monaco, per la tradizionale Oktoberfest.

Un rito che appassiona migliaia di tedeschi, certo, ma che attira anche migliaia di turisti italiani grazie ai fiumi di birra che scorrono generosi, ai cori da stadio e al clima conviviale e decisamente alticcio.

"Presto saprete". Ilary Blasi, guerra con Totti: si passa al processo penale?

La Blasi, in compagnia della sorella Silvia, del cognato Ivan e di Bastian, 36enne nato a Bielefeld (ma che fa la spola tra Francoforte e Roma), ha pensato bene di immergersi nelle tradizioni bavaresi vestendosi di tutto punto: Ilary ha così indossato il tipico Dirndl, con gonna, camicetta bianca e décolleté esplosivo, con tanto di trecce ai capelli. Le foto e i video, pubblicate rigorosamente sul profilo Instagram dell'ex Lady Totti, hanno fatto il pieno di like e commenti entusiasti.

Insieme a Ilary non c'era la figlia Chanel, che ha preferito "staccare" andandosene a Montecarlo su uno yacht in compagnia del fidanzato Cristian Babalus e, molto probabilmente, papà Francesco con la nuova compagna Noemi Bocchi.

Anche in questo caso le foto sono finite sui social, con parecchie critiche alla ragazzina appena 16enne. Da un lato, c'è chi le contesta la scelta di "marinare" la scuola preferendo il jetset, dall'altro c'è chi si domanda come la prenderà mamma.