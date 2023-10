Fedez, parla il padre del rapper: "Dobbiamo essere forti per lui"

03 ottobre 2023 a

a

a

Fedez si trova ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il rapper è dovuto tornare di corsa in sala operatoria a seguito di un'altra emorragia. Si era già recato in struttura qualche giorno fa per via di due ulcere, che hanno causato una prima emorragia interna e reso necessarie due trasfusioni di sangue. A fornire qualche informazione sulle sue condizioni di salute, seppur senza entrare troppo nei dettagli clinici, sono i genitori Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi.

"Fedez sta un po' meglio", ha spiegato Franco Lucia, stando a quanto riporta La Stampa, all'uscita dell'ospedale in cui si trova il figlio. Una frase pronunciata per cercare di rassicurare quanti in questi giorni si sono preoccupati per le condizioni di salute del figlio, tra messaggi sui social e richiesta di ulteriori aggiornamenti. "Noi dobbiamo essere forti per lui", ha poi aggiunto l'uomo. Anche la madre Annamaria Berrinzaghi è fiduciosa, ma pur sempre con molta preoccupazione: "Sta un po' meglio, così e così".

"Attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna, grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”, aveva raccontato Fedez in una storia Instagram, rompendo per la prima volta il silenzio sulle sue condizioni di salute e sulle voci circolate dopo che la moglie, Chiara Ferragni, aveva lasciato di corsa Parigi. In un primo momento, sembrava esserci un clima di ottimismo, nonostante si sia verificata una seconda emorragia e il cantante sia stato costretto a tornare in sala operatoria.

Questo nuovo problema però non sarebbe collegato al tumore al pancreas, di cui è stato operato lo scorso anno, Si parlava delle sue dimissioni all'inizio di questa settimana, ma il Corriere della Sera ha spiegato che al momento non lascerà l'ospedale. La Ferragni è sempre al suo fianco e, nel frattempo, mantiene il silenzio più totale sui social. Circostanza che ha ulteriormente destato preoccupazione in tutti i fan dei Ferragnez.