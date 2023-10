Ilary Blasi si va a schiantare: Rolex, che trionfo per Francesco Totti

05 ottobre 2023 a

Dopo quasi un anno e quattro mesi di assenza, i preziosi Rolex di Francesco Totti stanno per tornare al loro legittimo proprietario. Mancavano dal giugno 2022, quando Ilary Blasi, una ventina di giorni prima che la separazione dal Pupone fosse ufficiale, li prelevò di nascosto dalla cassetta di sicurezza cointestata. Da quel giorno nessuno li ha più visti, a parte lei. Sia il giudice di primo grado sia il collegio di appello le hanno già da tempo ordinato di restituirli. Ma la consegna dei beni avverrà soltanto venerdì 6 ottobre 2023. Appuntamento nel tardo pomeriggio, dopo l’orario di chiusura per evitare curiosi, in una banca dell’Eur non molto lontana dalla mega-villa dei due.

Ma non saranno da soli. Ilary potrebbe farsi aiutare dal legale milanese Alessandro Simeone che la assiste anche nella causa di separazione. Francesco dal suo avvocato storico Antonio Conte, che lo segue da più di vent’anni. Oltre al direttore della banca, sarà presente anche l’addetto alle cassette di sicurezza. Il Pupone porterà con sé anche un esperto, incaricato di valutare se gli orologi siano autentici. E soprattutto si vedrà infine quanti saranno. Ilary infatti, dopo aver dichiarato di averne presi 6 o 7, sostiene che quelli in suo possesso fossero due, al massimo quattro. Totti, dal canto suo, ne reclama almeno 7/8, con prove di acquisto e certificati.

Ma non finisce qui. Resta apertissimo e critico un terzo fronte: quello relativo alla Longarina, il centro sportivo che ospita la scuola calcio di Totti, gestito negli ultimi anni da una società che faceva capo a Silvia Blasi, sorella maggiore della ex moglie. Il Pupone, dopo una contesa legale, ne era rientrato in possesso. Ma reclama ancora circa 190 mila euro di canoni di affitto arretrati e non pagati. Il giudice glieli ha accordati. La cognata, però, non ha intenzione di restituirglieli. E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Totti non gliela farà passare liscia: inoltrerà infatti una richiesta di pignoramento dei beni di Silvia Blasi.