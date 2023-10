Ilary Blasi, lo sfregio di Noemi Bocchi: noleggia uno yacht per Totti

04 ottobre 2023 a

Compleanno da sogno per l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Il Pupone ha compiuto 47 anni e ha festeggiato con una felice cena in famiglia insieme ai suoi tre figli, Chanel (che era con il fidanzato Cristian Babalus, Christian con Melissa Monti, e Isabel. E ovviamente con la sua compagna Noemi Bocchi che pare anche avergli organizzato un viaggio di lusso come regalo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi infatti sono partiti per Montecarlo il giorno dopo il compleanno dell'ex Capitano. Arrivati in Costa Azzurra, in Francia, come sorpresa, la fidanzata di Totti ha noleggiato uno yacht cinque stelle dove trascorrere alcuni giorni insieme anche con Chanel Totti e il fidanzato Cristian.

Prima di trascorrere qualche giorno di vacanza e festa sullo yacht, i quattro hanno alloggiato per una sera all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, riporta il sito Leggo.it e sono stati anche ospiti nel ristorante di Flavio Briatore, Crazy Pizza.

Nessuna traccia invece dei figli di Noemi Bocchi che potrebbero essere rimasti a casa, nella Capitale, insieme al loro papà, forse per non perdere dei giorni di scuola proprio adesso che è appena ricominciata. Christian invece potrebbe essere rimasto anche lui a Roma perché impegnato nelle partite con il Frosinone Primavera dove gioca.