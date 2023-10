Myrta Merlino, fucilata a Barbara D'Urso sui social: l'attacco che nessuno immaginava

07 ottobre 2023 a

Alcune parole usate di recente da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 hanno scatenato una bufera sulla conduttrice. In una puntata di qualche giorno fa, riferendosi alla strage di Alessandria, dove un uomo ha ucciso moglie, figlio e suocera prima di suicidarsi, la giornalista aveva parlato di “troppo amore”. E per questo è stata sommersa dalle critiche. La Merlino, allora, ha deciso di rispondere con un lungo post su Instagram, nel quale invita tutti ad andare a rivedere la puntata del programma per capire cosa volesse intendere davvero con quella frase.

In molti si sono schierati con la conduttrice. Un’utente, in particolare, se da una parte ha difeso Myrta Merlino, dall'altra ha indirettamente attaccato la precedente presentatrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: “La gente che non ha alcun pregiudizio su di te e sulla tua professionalità ha capito cosa intendevi dire e soprattutto in che modo! Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te - ha scritto l'utente - hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune! Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!”.

A colpire gli altri utenti della piattaforma è il fatto che la Merlino abbia messo "mi piace" a quel commento, nonostante questo contenesse un attacco implicito alla D'Urso. Se qualcuno pensa che la conduttrice abbia solo voluto ringraziare l’utente per le belle parole nei suoi confronti, qualcun altro invece non esclude che possa esserci qualcosa di più dietro il suo gesto.