Che tempo che fa, salta Patrick Zaki? Dagospia sfotte Fabio Fazio: "Ora come farà?"

Salta l'ospitata di Patrick Zaki a Che tempo che fa. L'attivista egiziano, dopo aver ottenuto la grazia e la liberazione dal carcere grazie alla tela diplomatica del governo italiano, doveva essere l'ospite d'onore di Fabio Fazio nella prima puntata del suo storico format su Nove, la prima dopo l'addio alla Rai (in palinsesto per domenica 15 settembre). E invece niente.

Lo "stop" è arrivato dopo le parole di Zaki contro Israele e Netanyahu, accusato di essere un "terrorista" e soprattutto un "serial killer". Inoltre, ha fatto discutere la mancanza di qualsiasi riferimento da parte di Zaki ad Hamas, i terroristi tagliagole che, con l'attacco dello scorso sabato, hanno aperto questa nuova guerra. L'attivista ha poi precisato di non sostenere Hamas, ma di essere dalla parte della causa palestinesi.

"Abbiamo cambiato la puntata": salta Zaki da Fazio, pesante conferma

Insomma si è sollevato un polverone e l'ospitata è saltata. O meglio, "è slittata", per dirla con le parole di Fazio, il quale ha spiegato che, considerati gli avvenimenti in Israele, ha scelto di rivedere i temi della sua prima puntata (e ci si interroga: ma Zaki non sarebbe stato un ospite adatto? Forse, lo slittamento è una questione di opportunità).

Bene, sulla base di queste premesse, si registra anche la "zampata" di Dagospia contro Fabio Fazio. Già, perché il sito diretto da Roberto D'Agostino ha ricordato come il conduttore di Che tempo che fa, parlando proprio dell'ospitata di Zaki che aveva annunciato in una recente intervista al Corriere della Sera, disse che era importante affinché i telespettatori "ritrovassero" il programma. "E ora Fabiolo come farà?", s'interroga un tagliente Dagospia. Già, i telespettatori il programma lo ritroveranno lo stesso?