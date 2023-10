Francesca Fagnani, una furia al telefono. Occhio a Enrico Mentana

14 ottobre 2023 a

Se Francesca Fagnani durante il programma è sempre molto pacata e composta, nel privato se si arrabbia diventa una belva. La conduttrice di Belve, il programma in onda il martedì sera su Rai due, è stata infatti paparazzata dal settimanale Gente mentre si infuria al telefono. La giornalista in quel momento stava camminando in pieno centro a Roma, con i sacchetti della spesa al braccio. Intanto regge il telefono con una mano. Le espressioni del viso mostrano tutta la sua rabbia. Alza la voce. Con chi ce l'ha? Forse si è inalberata per le critiche al suo programma? O perché è stata cancellata l'ospitata di Fedez?

Difficile saperlo. Quel che sembra certo è che il suo compagno, Enrico Mentana, direttore del TgLa7 è piuttosto tranquillo. Nel servizio di gente infatti si vede mentre cammina qualche passo più indietro, insieme con i cani Nina e Bice e la figlia sedicenne Vittoria. Loro appaiono del tutto sereni. Forse, conoscendola, sanno che quando si arrabbia diventa una belva ed è meglio restare qualche passo indietro...

In una recente intervista al settimanale Oggi, la Fagnani ha parlato della sua storia d'amore con Enrico Mentana, una relazione che è cominciata grazie ad alcune amicizie in comune: "Ci siamo innamorati come si innamorano tutti. Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo, almeno un anno e mezzo", ha confessato la conduttrice televisiva. All'inzio della loro storia lei non era molto sicura, perché "non sempre c'è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro".