Elisabetta Gregoraci e la rivelazione su Briatore: "La mia vita privata?"

Una famiglia unita nonostante la separazione. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono spesso insieme per il bene del figlio Nathan Falco. A raccontare il loro rapporto è la conduttrice ospite di Verissimo. Qui, nella puntata di sabato 14 ottobre, ha parlato del suo passato: "Volevo condurre, parlavo tanto, prendevo i tacchi di mamma e facevo le prove quando ero piccolina. La separazione da Flavio? Innamorati per tredici anni, sa che può contare sempre su di me".

E infatti "viviamo a 500 metri di distanza. Ceniamo spesso insieme e ad agosto quando stiamo in vacanza io e Nathan Falco, Flavio arriva sempre gli ultimi tre giorni". Se "riesco a vivere una vita privata? Sì - spiega a Silvia Toffanin -, ma non è sempre facile: provo a fare del mio meglio per destreggiarmi e mantenere in piedi tutti gli equilibri".

Poi, incalzata dalla conduttrice di Canale 5, Gregoraci ha raccontato un episodio del figlio accaduto questa estate: "Ad agosto entra in casa con un dolcevita. 'Mamma, ti devo dire una cosa'. Mi sono preoccupata. Tira giù il collo, vedo tutto viola e penso che si è menato con qualcuno. 'Hai fatto a botte?' gli ho chiesto, e mi risponde: 'No mamma, sono succhiotti'. Io mai ci sarei arrivata. Anche un'altra volta è successo". E subito si sono scatenate le risate.