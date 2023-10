Antonio Ricci umilia Nicola Fratoianni: "Sulla carta igienica"

21 ottobre 2023 a

a

a

Un rotolo di carta igienica con la faccia di Nicola Fratoianni spunta negli studi di Striscia la Notizia, nel cuore di Mediaset. Là dove ogni sera Antonio Ricci manda in onda il suo tg satirico. A descrivere i cimeli presenti, è il Foglio, a cui l'autore di Canale 5 ha aperto le porte. Quello raffigurante il leader di Sinistra italiana altro non è che un souvenir della querelle sul caso Soumahoro, quando Striscia rivelò che Fratoianni sapeva tutto della Lega Braccianti. "Avevo letto una sentenza in cui un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi sbandierato da Travaglio era stato archiviato come ‘diritto di satira’, e allora ho fatto anche Fratoianni", spiega Ricci che ha trasformato da qualche anni gli studi in un parco a tema, un vero e proprio museo.

"Non c’è un gran disordine, c’è un discreto ordine", lo descrive l'autore mostrando oggetti, documenti, foto, bozzetti e gadget. E così anche la carta igienica con il volto del compagno impresso ha una sua storia. La carta igienica con le facce dei politici erano già state consegnate, a Fratoianni compreso, dall'imitatore di Bruno Vespa. Il motivo?

Ecco come la tua auto ti spia, sicurezza a rischio: la denuncia di Striscia | Video

La richiesta di risarcimento presentata dal leader di Sinistra Italiana allo stesso tg satirico. Un'azione mossa dopo un servizio che secondo il deputato avrebbe offeso la sua rispettabilità e il suo onore personale e professionale. Tutta colpa di uno scatto della moglie del sindacalista Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, senza veli. Per coprire le nudità Striscia aveva appiccicato le facce dei più noti promoter del deputato con gli stivali. Tra questi, appunto, quella di Fratoianni. Apriti cielo: l'esponente di sinistra ha chiesto un risarcimento.