Striscia la Notizia, "Fabrizio Corona ha un video su di me": la confessione di Sergio Friscia

17 ottobre 2023 a

Si ricompone quella che ormai è una coppia storica, per Striscia la Notizia, quella composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, tornati alla conduzione del tg satirico di Canale 5 da ieri sera, lunedì 16 ottobre. E nell'introduzione alla loro prima puntata di questa stagione, ecco che il duo indugia su Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi tornato libero e che sta facendo stra-parlare di sé a causa della vicenda calcioscommesse e per le sue rivelazioni.

"Buonasera! Comparuzzo mio! Mi sei mancato. Grazie, grazie, grazie. Addirittura standing-ovation, non dovevate, troppo buoni", afferma Lipari scendendo dalle scale. E ancora, dopo aver notato la standing ovation del pubblico, ha aggiunto: "Io ho un sospetto... hanno visto come ballavi e questa era una prova di evacuazione. Comunque ti vedo bene, hai fatto dieta?". "Mi sono inghiottito il nutrizionista...", risponde Friscia.

Poi riprende Lipari, ed eccoci a Fabrizio Corona: "Sono contento di essere qua perché ho temuto che non ci fossimo. Siccome non lo ha detto Corona che eravamo qua, poteva non essere successo. Se non lo dice Corona... È uno che dice di avere sempre rispettato la legge. Infatti teneva i soldi in nero nel controsoffitto". E Friscia: "Sì, ma il controsoffitto era condonato. Perché questo accadimento...". "Non è che c'è qualcosa che non vuoi che Corona dica su di te? Dillo a me...". E Friscia: "Ha un video mio, una serata in un ristorante milanese, sai questi locali. A mezzanotte... te la buttano sul tavolo, così". "Una pista?". "No, la pasta, quella di mezzanotte", conclude la gag Friscia.