Giambruno, confessione di Gerry Scotti su Antonio Ricci: "Compreso il sottoscritto"

Si sbottona, Gerry Scotti, uno dei conduttori più famosi e amati d'Italia, un volto che ogni sera buca lo schermo ed entra nelle case all'ora di cena. Ora è al timone di Caduta Libera. Gerry ha sempre fatto della leggerezza e dell'allegria la sua cifra stilistica. Eppure, nell'intervista concessa ad Oggi, spiega come anche lui, ovviamente, abbia vissuto dei momenti bui.

Uno di questi è stata la separazione da Patrizia Grosso, nel 2009: "Ho sofferto molto", ha ammesso. Poi le riflessione sugli affetti più intimi: "I miei genitori sono stati fondamentali: da loro ho appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all'anagrafe sono Virginio Scotti", sottolinea Gerry Scotti.

E ancora: "Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma".

"Gli audio di Giambruno sono finiti. Ma se parla lui è un casino..."

Nell'intervista concessa al settimanale, anche una battuta sul furionda di Striscia la Notizia con cui è stato impallinato Andrea Giambruno: "Antonio Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio, se pubblicare o meno quei fuorionda. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto". Già, perché Antonio Ricci e Gerry Scotti sono legati da una profonda e solida amicizia. Eppure, qualche tempo fa, Striscia propose dei fuorionda che riguardavano anche lui, il mitico Gerry Scotti.