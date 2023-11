Morgan cacciato da X Factor: "Comportamenti inappropriati", la sua reazione

21 novembre 2023 a

a

a

Morgan è stato caccaito da X Factor. Sky Italia e Fremantle Italia hanno infatti deciso "di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione - si legge nella nota diffusa da Sky e Fremantle - fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni".

"È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma", prosegue la nota. "La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco".

"La hanno invitata soltanto per umiliarmi, che schifo": Morgan perde la testa

E si conclude nella nota: "La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato", conclude la nota.

Il diretto interessato, dopo la comunicazione di Sky, ha detto a LaPresse: "La mia esclusione? Non c’è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura".

Morgan umilia Ambra, il video dietro le quinte che può farlo cacciare | Guarda

A far esplodere le polemiche, le discussioni tra i giudici nel corso della diretta di giovedì scorso 16 novembre. "Non è un bello spettacolo quello al tavolo stasera", aveva detto a un certo punto Ambra. Subito fulminata da una battuta di Morgan: "È bella la retorica della lacrima". E quando Francesca Michielin era intervenuta chiedendo di lasciar parlare Ambra, Morgan aveva rincarato la dose di feroce ironia: "Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa", sottolineando quella che era apparsa una gaffe della conduttrice nella puntata precedente. A quel punto era intervenuto Fedez chiedendo a Morgan di smetterla. "Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo", aveva ribattuto Morgan, riferendosi ai problemi di salute rivelati recentemente dal rapper. E la cosa non era finita lì, perché il clima del diretta si era trasferito anche dietro le quinte...