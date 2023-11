Fedez sotto attacco: "Violenza contro le donne, ritirarlo dal mercato"

24 novembre 2023 a

a

a

Il Codacons ancora contro Fedez. L'associazione ora chiede di "ritirare dal commercio e oscurare su web e social network le canzoni di rapper e trapper che contengono frasi sessiste e incitano all'odio e alla violenza verso le donne". Il Codacons ha così presentato una formale istanza al governo, alla Siae e a Youtube "affinché intervengano, ognuno per i propri ambiti di competenza, per arginare il fenomeno delle canzoni contenenti messaggi diseducativi e pericolosi per i giovani".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'uccisione di Giulia Cecchettin: "Mentre in questi giorni si moltiplicano le iniziative contro la violenza sulle donne, su web e social network continuano a macinare visualizzazioni e like canzoni di rapper molto seguiti dai giovanissimi che contengono frasi sessiste ed espliciti riferimenti alla violenza verso il genere femminile - tuona il presidente Carlo Rienzi - Un paradosso se si considera che tali brani hanno milioni di visualizzazioni e possono essere tuttora ascoltati, condivisi e diffusi dalle radio e da canali come Youtube, vanificando tutti gli sforzi compiuti per educare i giovani al rispetto delle donne".

"Dopo anni di scontri, collaboreremo". Fedez, clamorosa retromarcia: una questione di soldi?

Da qui gli appelli: "Per questo abbiamo chiesto alla Siae di non registrare le canzoni che al loro interno contengono frasi sessiste, così da arrecare un danno economico agli autori delle stesse, e a Youtube di bloccare e oscurare i videoclip e le pagine di rapper e trapper dove compaiono i brani pericolosi". E ancora: "Al Governo chiediamo invece un impegno a vietare la messa in commercio di canzoni che possono rappresentare una forma di incitamento alla violenza influenzando il comportamento dei più giovani". Infine, il mini-dossier con i nomi degli artisti nel mirino: dalla Dark Polo Gang a Fedez, passando per Emis Killa, Sferaebbasta e altri. Tra le frasi incriminate e pronunciate dal marito di Chiara Ferragni, la seguente: "Mangio queste tipe come M&M's. / Museruola e collare. / Lei la tratto come un cane, / vuole che le faccio male".