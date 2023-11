Ylenia Carrisi, la frase straziante di Romina Power: "Mi chiedo se tu lo sai..."

29 novembre 2023 a

a

a

Mercoledì 29 novembre. Una giornata speciale, e anche triste, per Romina Power ed Al Bano Carrisi: esattamente 53 anni fa, infatti, nasceva Ylenia Carrisi, la loro prima figlia, di cui non ci sono più tracce ormai da trent'anni. Scomparsa a New Orleans, negli Stati Uniti, e mai più ritrovata.

Mamma Romina, da par suo, nutre ancora la speranza di ritrovarla. Al Bano, al contrario, afferma di non farsi illusioni e si dice convinto che sia morta proprio nella notte in cui è sparita.

Tant'è, in queste ore, nel giorno del compleanno della figlia, Romina Power ha pubblicato un post in cui, rivolgendosi ai suoi follower, ha ricordato proprio la ricorrenza, ovvero il compleanno della figlia. Un post in cui Romina si chiede se Ylenia ricorda le ragioni per le quali, questa, è una giornata speciale.

"La decisione finale nelle mani dei miei figli". Al Bano, una rivelazione commovente

"In questo giorno, 53 anni fa sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno", scrive Romina Power a corredo del post. E ancora, sempre su Instagram, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha voluto ricordare a tutti i suoi follower come l'amore per Ylenia, in tutti questi anni, non è mai scomparso: "Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai", ha concluso Romina Power con parole che toccano nel profondo.