Che tempo che fa, l'ultimo colpo di Fabio Fazio: chi porta in studio domenica sera

Il quattro volte Premio Oscar Woody Allen questa domenica 3 dicembre sarà ospite di Fabio Fazio nell’ottava puntata di Che Tempo Che Fa sul canale Nove, per presentare il suo ultimo film Un colpo di fortuna. La notizia è stata diffusa sull’account social della trasmissione.

Un colpo di fortuna, cinquantesimo film del regista americano, uscirà nelle sale italiane il 6 dicembre, e parla di come il caso e la fortuna influiscono sulla vita di tutti i giorni, il film è ambientato a Parigi, dove la coppia apparente perfetta, Fanny e Jean, viene stravolta quando lei si imbatte per caso in un suo compagno di liceo e inizia a mettere in discussione il suo amore per Jean.

Non è la prima volta che Woody Allen partecipa alla trasmissione di Fabio Fazio come ospite, e come lui numerose stelle di hollywood sono state intervistate a Che Tempo che fa, Come Quentin Tarantino, Pedro Almodovàr, Penelope Cruz e tanti altri divi del cinema a stelle e strisce.