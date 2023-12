Fedez, scivolone a X Factor: "Non ho dovuto leccare piedi a Meloni e Sgarbi"

01 dicembre 2023 a

Continua lo scontro a distanza tra Fedez e Morgan. "Morgan ha fatto questo dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo ha contribuito a lavorare a un mio album lasciando, così, intendere che ci fossero dei favoritismi. Metto le cose in chiaro, Lorenzo non l’ho mai conosciuto, semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani. È una cosa normalissima. Ma anche se lo conoscessi, quale sarebbe il problema?", ha attaccato il rapper milanese nella puntata di ieri sera 30 novembre di X Factor replicando a Morgan, che nei giorni scorsi aveva parlato di una presunta collaborazione tra il rapper e il cantante degli Stunt Pilots, band in gara.

"A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva Anna Castiglia", ha aggiunto Fedez. Quindi ha rincarato: "Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, abbia le pa*** di dirlo. Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma, non quando ti danno un calcio in c*** e te ne vai via, perché così è troppo semplice".

E non è finita qui. Il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni, ha poi lanciato la stoccata letale: "Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco".