Elisa Isoardi: "Momento difficile, ho temuto per la mia indipendenza"

"Tu lo sai bene, Caterina, cosa significa per una donna poter contare sulla propria indipendenza. In questo momento difficile per noi donne conta ancora di più per una persona riuscire ad andare avanti grazie alle proprie forze". È lo sfogo che Elisa Isoardi si concede parlando con l'amica Caterina Balivo che l'ha ospitata a "La volta buona", il nuovo salotto pomeridiano di Rai1. La conduttrice di "Linea Verde Life" si è lasciata andare a un racconto generale di sé, partendo dalle prime esperienze, fino ad arrivare all’amore, al rapporto con la sua famiglia ma anche parlando dei suoi momenti di difficoltà e di come è riuscita a superarli.

"Niente marito e figli, perché...": Rai, la sfida di Elisa Isoardi

La 40enne ricorda l'esperienza a "La Prova del Cuoco" cominciata nel 2008 per sostituire Antonella Clerici: "Ero giovane, nessuno voleva andarci e mi sono detta perché no?. Andò anche molto bene in quella stagione, merito anche del contesto creato da Antonella, che era un simbolo per tutta Italia. Aveva portato quel programma a picchi di ascolto importantissimi. Per me è stata una gran bella esperienza". Con la chiusura del programma su Rai Uno, nel 2018, però, per la Isoardi è iniziata una fase complicata della vita che è riuscita a superare grazie alla partecipazione a "Ballando con le Stelle". "Mi commuove il percorso fatto lì, è stata una rinascita", ha confessato a Caterina Balivo ricordando che quello era un periodo non felicissimo per tanti aspetti, sia personale che lavorativo, dovuto alla sensazione di aver perso la sua indipendenza.

"Il governo precedente non mi sembra di destra". Elisa Isoardi, lo sfogo: schiaffone politico

Dichiarandosi single e felice, Elisa Isoardi ha ribadito che una relazione non le manca affatto. L’esperienza con Matteo Salvini l'ha segnata molto, ma oggi non ci pensa e preferisce vivere giorno per giorno. “Devo riprendere un po’ in mano la mia vita", dice alla Balivo rivelando che "lo sto facendo con l’entusiasmo di una ragazza di 20 anni, ma con la maturità di una di quaranta. Questa è una bella fase”. Quanto al carattere forte, Elisa Isardi non ha dubbi: tutto merito della mamma Irma e della nonna Lucrezia figure cardine durante la crescita.