Elodie durissima contro Gino Paoli: "Nella vita di tutti i giorni sono delle mer***"

15 dicembre 2023 a

a

a

"Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c**o": Gino Paoli lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera non citando direttamente nessuno in particolare. Tuttavia, poche ore fa Elodie ha scritto un tweet sulla piattaforma X che sembra rimandare proprio a quella intervista. "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me**e, è così. Io preferisco essere una bella persona", si legge nel post della cantante. Anche lei, ex allieva di Amici, non cita nessuno in modo diretto. Ma gli utenti hanno subito collegato le sue parole alle dichiarazioni rilasciate da Paoli al Corsera.

Di Elodie si è parlato spesso non solo per la sua musica ma anche per i suoi outfit sexy sul palco e nei video musicali. La cantante non ha mai risposto troppo esplicitamente a chi la criticava. Anche se in una recenta intervista aveva negato di spogliarsi per gli uomini: "Ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne".

Il tweet di Elodie, intanto, continua a ricevere consensi: "Sei la bocca della verità", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Questi non hanno ancora capito che il mondo è cambiato rispetto a 50 anni fa". E ancora: "'Il cielo in una stanza' l’ha scritta perché andava a prostitute in un bordello, non credo che sia nella posizione morale di parlare di c**i da fuori".