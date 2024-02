Sanremo 2024, rumors: alta tensione Arisa-Paola Iezzi, "evitare l'incontro dietro le quinte"

09 febbraio 2024 a

Nervi tesi tra Paola Iezzi e Arisa. Stando a un retroscena diffuso da Dagospia, "c'è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti". Il motivo? Un dissidio passato e legato al Pride di Roma che potrebbe però trascinarsi anche alla kermesse musicale. Paola, infatti, conduce con sua sorella PrimaFestival e venerdì affiancheranno nella serata duetti i Ricchi e Poveri. A pochi metri si esibirà in piazza Colombo dal palco Suzuki proprio Arisa. Meglio dunque non rischiare una nuova lite.

D'altronde a giugno scorso, quando Paola criticò le dichiarazioni della collega su Giorgia Meloni e la comunità Lgbtq in merito al Pride, evento a cui poi la stessa Arisa rifiutò di andare per gli insulti ricevuti. "Se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l'ipocrisia mi fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo, perché io lavoro veramente per la comunità Lgbtq+. Ah bella, hai quasi 50 anni e ancora non hai imparato a vivere", sbottò Arisa in quello che fu uno scontro a distanza.

Intanto la cantante, ex giudice di Amici, ha voluto mandare un videomessaggio per il pubblico della Tgr e per fare un augurio speciale ad Angelina Mango, che aveva già scoperto proprio durante il talent condotto da Maria De Filippi.