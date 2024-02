Geolier? "Come a un pre-diciottesimo camorrista": Sanremo 2024, bufera per la pagella

09 febbraio 2024 a

Una recensione non passata inosservata quella di alcuni critici musicali bergamaschi nei confronti di Geolier. Il cantante si è esibito sul palco di Sanremo con un brano in napoletano dal titolo "I pì me, tu p’ te". Brano che sul sito bergamasco Eppen viene preso di mira, così come il suo autore. Quest'ultimo - si legga - "arriva vestito come mio zio in discoteca e fa la cover del Lazza dell’anno scorso, però in napoletano. Voto 4, prediciottesimo camorrista ost".

Immediate le reazioni sui social, dove gli utenti prendono le difese dell'artista: "Chiamare un ragazzo del sud 'camorrista' come se fosse una cosa normale, spero che l’Eco di Bergamo prenda provvedimenti a riguardo". A diventare virale è stato soprattutto lo screenshot della recensione, che sopra la testata riportava quella dell’Eco di Bergamo. Da qui la nota di chiarimento della stessa testata in cui viene spiegato che quel giudizio "non è un contenuto prodotto e pubblicato" dalla loro redazione, tanto quella online quanto quella cartacea.

La recensione è esclusivamente di Eppen, ossia una "testata che si appoggia al sito del giornale e che produce autonomamente in contenuti". L'invito del quotidiano bergamasco è quello di "fugare ogni dubbio" digitando una ricerca sul loro sito, dove non verrà trovato alcun riferimento alla recensione. Lo stesso Eppen ha ben pensato di eliminare il contenuto al centro della bufera.